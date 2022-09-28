Актор "Кварталу 95" Юрій Ткач згадав початок великої війни. Він зізнався, що учасники студії не знали про те, що росія наступатиме.
Читайте також Злість бере, – Євген Кошовий про нагороди від Зеленського та хейт через ордени
Чи знав Юрій Ткач, що буде війна
Не було такого, що у нас в "Кварталі" там якась інформація була, або в групах десь, або Зеленський комусь зателефонував,
– зізнався Юрій Ткач.
Водночас про вторгнення дізналась дружина актора. Вона зателефонувала чоловікові, коли він був на прем'єрі фільму.
"Мене Віка аж витягувала з того залу, каже: "Давай, пішли". Я кажу: "Що сталося?". Вона каже, що війна. А у неї брат працює в певних органах, зателефонував, сказав, що так", – згадав Юрій.
Актор додав, що він попри попередження не вірив, що може відбутися повномасштабне вторгнення. За кілька годин він навіть зателефонував товаришеві Євгену Кошовому.
О першій годині ночі я зателефонував йому, кажу: "Братан, перепрошую, що я тебе розбудив. Кажуть, що війна". Він каже: "Ткач, йди випий і лягай спати",
– поділився знаменитість.
Як жила сім'я Ткача в час війни
- Юрій Ткач залишився в Україні та взяв зброю до рук – вступив до територіальної оборони. Перші три тижні він з сім'єю жив у друга в Києві.
- З часом Вікторія погодилась виїхати за кордон. У них була зупинка у Вінниці – і саме в той день туди прилетіла ракета.
- Згодом Юрій Ткач залишив зброю та почав гастролювати – він відвідував з колегами військових, а також проводив благодійні концерти. Але підтримував зв'язок з побратимами. Двоє з них загинуло.