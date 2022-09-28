Актор "Кварталу 95" Юрій Ткач згадав початок великої війни. Він зізнався, що учасники студії не знали про те, що росія наступатиме.

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Чи знав Юрій Ткач, що буде війна

Не було такого, що у нас в "Кварталі" там якась інформація була, або в групах десь, або Зеленський комусь зателефонував,

– зізнався Юрій Ткач.

Водночас про вторгнення дізналась дружина актора. Вона зателефонувала чоловікові, коли він був на прем'єрі фільму.

"Мене Віка аж витягувала з того залу, каже: "Давай, пішли". Я кажу: "Що сталося?". Вона каже, що війна. А у неї брат працює в певних органах, зателефонував, сказав, що так", – згадав Юрій.

Актор додав, що він попри попередження не вірив, що може відбутися повномасштабне вторгнення. За кілька годин він навіть зателефонував товаришеві Євгену Кошовому.

О першій годині ночі я зателефонував йому, кажу: "Братан, перепрошую, що я тебе розбудив. Кажуть, що війна". Він каже: "Ткач, йди випий і лягай спати",

– поділився знаменитість.

Як жила сім'я Ткача в час війни