Украинский музыкант Владимир Дантес приехал на Киевщину и посетил Ирпень, освобожденный от оккупантов несколько месяцев назад. Картины разрушенного города не оставили его безразличным.

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Владимир Дантес в Ирпене

Исполнитель признался, что больше всего его поразили детские игрушки, брошенные на земле. Рассказывая о своих впечатлениях, Владимир едва сдерживал слезы.

Я впервые посетил Ирпень. Все можно выдержать эмоционально, кроме детских игрушек, которые ты здесь видишь. Если вы приезжаете в Ирпень, обязательно сканируйте QR-коды и помогайте. Я реально не знаю как это... Знаете, как это можно пережить вообще. Все будет Украина!

– поделился артист.

Дантес в Ирпене / Фото с инстаграм-сториз

Кто из звезд посещал освобожденные города