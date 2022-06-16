Відома українська співачка MamaRika нещодавно повернулась до України. Вона продовжує виступати на благодійних заходах, але днями приїхала до зруйнованого росіянами Ірпеня.

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MamaRika виступила в Ірпені

Виконавиця приїхала на Київщину. MamaRika оглянула зруйновані та згорілі будівлі. Вона поспілкувалась з мешканцями Ірпеня та заспівала їм одну з останніх пісень "Сину".

У деяких квартирах продовжують жити люди. Сьогодні особисто з ними познайомилася – провели "екскурсію" руїнами. Вони фантастичні – усміхаються і вірять у краще. А головне – потребують нашої допомоги для відбудови своїх домівок,

– розповіла співачка.

MamaRika зізналась, що виступ був для неї дуже емоційним і вона проплакала всю пісню. Також зірка розповіла про благодійний фотопроєкт "Історична весна". Цей проєкт створений для того, щоб привернути увагу громадськості та розповісти про всі жахи, які пережили жінки через росіян.

MamaRika в Ірпені / Фото з інстаграму MamaRika

Зауважимо, Оля Цибульська вважає, що Ірпінь має стати музеєм. Вона не проти, щоб люди їздили в місто й переконувались у всіх жахливих речах, які там чинили російські загарбники. "Хай їздять, хай і в нашу квартиру зайдуть і побачать, хто не вірить, хай відчувають це для того, щоб ми надалі не підпускали цих нелюдів до себе".

Хто з зірок побував на Київщині