Кілька місяців Каменських не була в Україні. Коли приїхала, все частіше почала з'являтися на публіці. Артистка зустрілася з мешканцями та волонтерами Ірпеня, який постраждав від обстрілів з боку окупантів.

Дивіться також Неочікуваний виступ з Позитивом та гімн: як пройшов концерт Наді Дорофєєвої у метро

Настя Каменських виступила в Ірпені

Артистка відвідала місце, де колись стояв будинок Володимира Павлюка. Його зруйнували 21 березня ворожою міною. Окупанти дізналися, що Володимир, який на той час був з синами в ТрО, передавав координати руху ворожої техніки. І за це чоловікові помстилися. Тоді обоє синів зазнали поранень, але, на щастя, вся сім'я вижила.

Зараз волонтери добровольчого будівельного батальйону "Добробат" допомагають відбудувати будинок. Настя Каменських зустрілася з ними та заспівала в знак підтримки та віри в нашу перемогу. Виконавиця заспівала нові україномовні пісні, а також гімн України.

Для перегляду всіх фото та відео гортайте праворуч:

Загалом волонтери "Добробату" займаються первинним відновленням зруйнованих під час війни будинків, шкіл, лікарень. Вони допомогли вже майже на 300 локаціях.

Дуже вдячна "Добробату" за їх віддану працю, і всім небайдужим, хто допомагає в цьому. Вчора, незважаючи на всі обставини, наша зустріч була дуже душевною і теплою. Знаю – ми обов'язково переможемо і все відбудуємо!

– написала NK.

Образ Насті Каменських

Для цього виступу NK обрала стриманий образ. Вона постала перед публікою у чорній обтислій мінісукні. Волосся вклала у фірмові кучері, а на обличчі зробила легкий макіяж у нюдових відтінках з акцентом на губах, які нафарбувала коричневою помадою.

Зазначимо, раніше прихильники писали під фото, що NK вагітна. Останнім часом вона з'являлася на публіці в oversize одязі, а на одній з фотографій фанати навіть помітили округлий живіт.