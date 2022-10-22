Суддя шоу "Танці з зірками" Максим Чмерковський висловився про Влада Яму. Разом з ним він сидів за одним суддівським столом танцювального шоу.

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Чмерковський про Влада Яму

Влад Яма виїхав з України на початку війни, начебто ще до того, як чоловікам заборонили виїзд. Максим Чмерковський поділився, що не вважає це рішення правильним. Водночас він додав, що не є Дмитром Дікусаром чи Салемом, щоб засуджувати його.

Я вважаю, що ні. Я не знаю, чи маю я право на цю думку. Я ж не Дікусар, я не Салем. Якби я мав це право, я б сказав, що я не згоден з цим рішенням,

– сказав хореограф.

Інтерв'ю з Максимом Чмерковським: дивіться відео

Додамо, нещодавно дружина Влада Ями відповідала, чому її чоловік залишився за кордоном. Вона заявила, що це особисте питання кожного і такий вибір треба поважати. Лілія пояснила, що додому їм хочеться, але безпека сина – передусім.

Про Влада Яму та його рішення висловлювалась Ілона Гвоздьова. Вона поділилась, що коли людина вирішила бути за кордоном, то їй треба стати справжнім рупором українців. "Зараз я вже рівно ставлюся до тих, хто виїхав".