Из-за полномасштабной войны Алина Шаманская перебралась в США, однако время от времени наведывается в Украину. Она достаточно близко общается с Владом Ямой и намекает, что у него была уважительная причина, чтобы выехать из Украины 24 февраля.

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Алина Шаманская вступилась за Влада Яму

В США я выступала на благотворительном концерте с Владом Ямой. Мы встретились в Чикаго. Он очень грустный. Ему болит. Поскольку я хорошо к нему отношусь, мне реально очень сложно оценивать. Понимаю Влада Яму, понимаю его жену,

– прокомментировала Алина Шаманская.

На вопрос, простит ли общество таких, как Влад Яма, она ответила так: "Все зависит от этих людей. Просто не молчите, делайте что-то и говорите. Все зависит от того, как они себя ведут, правда".

Интересно, что муж Шаманской Руслан Ханумак, являющийся автором студии "Квартал 95", тоже в США. Он выехал в Европу до вторжения, а оттуда перебрался в Америку, потому что возвращаться в Украину ему было страшно. Актер говорит, что не хочет умереть на войне. Однако за границей он помогает – закупает амуницию и выступает на благотворительных мероприятиях. Так что таких, как любимый, блогерша уважает, а просто сбежавших – нет.

"Есть мужчины, которым стоило уехать, потому что они делают там гораздо больше. Мужчины, которые уехали и ничего не делают, а живут свою обычную жизнь, я считаю, это позорно, это ужасно, я таких не уважаю. К мужчинам, которые выехали по разным причинам – личным, просто испугался, он отец троих детей или не может пойти на фронт, но делают там очень много, я отношусь нормально", – вступилась Алина Шаманская.

Алина Шаманская с мужем Русланом Ханумаком / Фото из инстаграма блогерши