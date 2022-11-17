Влада Яму вже неодноразово засуджували за те, що під час війни він відсиджується за океаном. Наприкінці жовтня він відсвяткував Геловін в США, а тепер оскандалився вітальним дописом.

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Влад Яма знову потрапив у скандал

16 листопада в Україні відзначали День працівників радіо, телебачення та зв'язку. З цієї нагоди хореограф опублікував фото, на якому зображений на сцені. У дописі Влад підкреслив, що протягом багатьох років має тісний та успішний зв'язок з телебаченням.

Але розважальне ТБ зараз на паузі. А для радіо я занадто красивий. І головне зараз – безпека сім'ї. Зі святом всіх причетних. Миру!

– написав Яма під фото.

У коментарях багато підписників розкритикували Влада за такий допис. Пригадали й те, що в час війни, коли сотні тисяч чоловіків зараз на фронті, він перебуває в безпеці в США, поруч з рідними.

"Втратив повагу".

"Головне, що совість повністю атрофована. З таким діагнозом робота на телебаченні – чудовий вибір".

"Безпека сім'ї чи ваша особисто? Пишіть правильно".

"Мені соромно за тебе! Це як бальник бальнику кажу! Сц*кло! Втратив повагу!"

Та є й ті підписники, які підтримали Влада та заступилися за нього.

"А всі критикують прямл з окопів, чи, може, з передової?"

"Вітаю, Владе! Зі святом!"

"Миру всім!"

Що про Яму кажуть його колеги