Влада Яму вже неодноразово засуджували за те, що під час війни він відсиджується за океаном. Наприкінці жовтня він відсвяткував Геловін в США, а тепер оскандалився вітальним дописом.
Вас може зацікавити Після розставання з росіянином: Аліна Гросу вперше за довгий час показала батьків в Україні
Влад Яма знову потрапив у скандал
16 листопада в Україні відзначали День працівників радіо, телебачення та зв'язку. З цієї нагоди хореограф опублікував фото, на якому зображений на сцені. У дописі Влад підкреслив, що протягом багатьох років має тісний та успішний зв'язок з телебаченням.
Але розважальне ТБ зараз на паузі. А для радіо я занадто красивий. І головне зараз – безпека сім'ї. Зі святом всіх причетних. Миру!
– написав Яма під фото.
У коментарях багато підписників розкритикували Влада за такий допис. Пригадали й те, що в час війни, коли сотні тисяч чоловіків зараз на фронті, він перебуває в безпеці в США, поруч з рідними.
- "Втратив повагу".
- "Головне, що совість повністю атрофована. З таким діагнозом робота на телебаченні – чудовий вибір".
- "Безпека сім'ї чи ваша особисто? Пишіть правильно".
- "Мені соромно за тебе! Це як бальник бальнику кажу! Сц*кло! Втратив повагу!"
Та є й ті підписники, які підтримали Влада та заступилися за нього.
- "А всі критикують прямл з окопів, чи, може, з передової?"
- "Вітаю, Владе! Зі святом!"
- "Миру всім!"
Що про Яму кажуть його колеги
- Анастасія Приходько не раз присоромлювала Потапа, який виїхав в Іспанію ще до війни. Згодом від неї прилетіло і Владу Ямі, і Монатіку. Співачка озвучила фанам кілька фраз, якими, ймовірно, вітатиме їх у Києві вже після перемоги.
- Ілона Гвоздьова сказала, що вже "рівно ставиться" до цього, і була б не проти посісти його крісло на "Танцях з зірками".
- Максим Чмерковський поділився, що не вважає рішення покинути Україну – правильним.
- Переможець "Танців з зірками" та суддя "Танці. World of dance" Євген Кот не виїхав з України й активно волонтерить. Тож не розуміє Влада Яму, котрий дременув ще 24 лютого. Він його не засуджує, але припускає, що за кордоном колега опинився незаконно.