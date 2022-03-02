На своїй сторінці в інстаграмі Чмерковський розповів, що зміг сісти у потяг до Польщі в останні секунди. Також чоловік поділився, що він вже у безпеці й знаходиться в одному із готелів Варшави, до якого його привезли добрі люди. Згадав танцюрист і те, що з моменту виїзду з Києва він не спав вже 36 годин, адже їхав у потязі стоячи.

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Я не спав не через те, що не хотів. Я просто не зміг знайти місця, адже все було зайнято. В мене була довб*на клаустрофобія. Це божевілля. Я зробив вибір і вирішив, що я достатньо сильний постояти. Я почувався неправильно, що я залишаю країну, почувався неправильно, що сів у цей потяг,

– розповів Макс Чмерковський.



Максим Чмерковський покинув Україну і поїхав у Варшаву / Фото з інстаграму

До слова, в танцюриста, який родом з Одеси, є громадянство США. У Штати Чмерковський виїхав у 1994 році. Зараз в артиста там дружина і маленький син.

Герой "Холостяка-1" залучений у багатьох український шоу, до прикладу "Танці з зірками", де він виступає у ролі судді. Оцінювати учасників танцювального проєкту Макс Чмерковський почав восени 2021 року. Усі 10 років після проєкту "Холостяк" продюсери вмовляли його стати членом журі, але зірку категорично не влаштовував гонорар.

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