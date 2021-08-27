Перед початком нового сезону "Танців з зірками", де Влад буде одним з суддею, він вирішив наповнитися енергією та провести час з сім'єю. Для цього обрав спокійне та мальовниче місце в Україні.

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Нове сімейне фото Влада Ями

Танцівник оприлюднив знімок, на якому позує з дружиною та сином. Кожен з членів знаменитої сім'ї також мав собаку породи хаскі. Влад та Лілія обрали готель, в якому можна відпочити з цими улюбленцями.

Троє постали перед камерою в спортивному одязі на тлі красивої водойми та мальовничого відпочинку. Влад, Лілія та Леон раді такому відпочинку, адже на їхніх обличчях сяють щирі усмішки.

Інші світ, повітря, ритм. Нові відчуття, які не можна описати словами. 200 кілометрів від Києва. Перезавантаження,

– підписав фотографію Влад.



Влад Яма з сином і дружиною на відпочинку / Фото з інстаграму хореографа

Зірки відпочивають в Україні