Повернувшись в Україну з Греції, знаменита пара на кілька днів залишилась у Львові. Вони зупинились у 5-зірковому готелі в центрі міста та влаштували гастротур найпопулярнішими закладами. Після пізнього сніданку Володимир Остапчук і Христина Горняк повернулись у номер, аби змінити повсякденні образи на святкові вбрання до Дня Незалежності України.

До теми У вишиванці та шароварах: Ектор Хіменес-Браво зворушливо привітав з Днем Незалежності України

Так, ведучий одягнув темно-синю вишиванку з білим і червоним орнаментом, яку поєднав зі світлими джинсами та білими кросівками. Тоді як дружина Остапчука обрала розкішну лляну сукню пісочного кольору з різнобарвною вишивкою.

До слова, сукня Христини Горняк від бренду ETNODIМ коштує 5 400 гривень. Тоді як сорочка Володимира Остапчука – 4 200 гривень. У святковому family look подружжя влаштувало чуттєву фотосесію біля храму святого Андрія Первозваного. Після зйомки пара разом з друзями вирушила гуляти Львовом, а Володимир Остапчук встиг привітати з 30-річчям Незалежності України.

З Днем народження, моя Україно. Так круто бути українцем і знати, що ми найкращі, де б ми не були. Після 30 життя тільки починається,

– з любов'ю і гумором підписав шоумен.

Володимир Остапчук з дружиною у Львові / Фото з інстаграму шоумена

Володимир Остапчук з дружиною у Львові / Фото з інстаграму Христини Горняк

Зауважимо, інші українські зірки не менш ефектно вітають з Днем Незалежності, публікуючи ефектні фото у вишиванках і національних вбраннях.