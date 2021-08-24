Повернувшись в Україну з Греції, знаменита пара на кілька днів залишилась у Львові. Вони зупинились у 5-зірковому готелі в центрі міста та влаштували гастротур найпопулярнішими закладами. Після пізнього сніданку Володимир Остапчук і Христина Горняк повернулись у номер, аби змінити повсякденні образи на святкові вбрання до Дня Незалежності України.
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Так, ведучий одягнув темно-синю вишиванку з білим і червоним орнаментом, яку поєднав зі світлими джинсами та білими кросівками. Тоді як дружина Остапчука обрала розкішну лляну сукню пісочного кольору з різнобарвною вишивкою.
З Днем народження, моя Україно. Так круто бути українцем і знати, що ми найкращі, де б ми не були. Після 30 життя тільки починається,
– з любов'ю і гумором підписав шоумен.
Володимир Остапчук з дружиною у Львові / Фото з інстаграму шоумена
Володимир Остапчук з дружиною у Львові / Фото з інстаграму Христини Горняк