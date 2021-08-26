Виконавиця вирішила провести останні сонячні дні літа на одному з найбільших і найкрасивіших озер природного походження, які є в Україні.
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SLAVIA в Підгірцях
Екскохана Дзідзьо в інстаграм-сторіз показала смачну вечерю з видом на мальовниче озеро. Водойма розташована неподалік від Києва, тому SLAVIA (справжнє ім'я – Ярослава Хома) вирішила не втрачати нагоди провести час на свіжому повітрі.
Співачка зізналася, що обожнює пити каву з різноманітною випічкою. Ярослава хоче набрати декілька кілограмів, тому дуже задоволена, що може дозволити собі поласувати улюбленими десертами.
SLAVIA відпочиває в Підгірцях: дивіться відео онлайн
Знаменитості відпочивають в Україні
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