Перед началом нового сезона "Танцев со звездами", где Влад будет одним из судьей, он решил наполниться энергией и провести время с семьей. Для этого выбрал спокойное и живописное место в Украине.
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Новое семейное фото Влада Ямы
Танцовщик обнародовал снимок, на котором позирует с женой и сыном. Каждый из членов знаменитой семьи также имел собаку породы хаски. Влад и Лилия выбрали отель, в котором можно отдохнуть с этими любимцами.
Трое предстали перед камерой в спортивной одежде на фоне красивого водоема и красивого отдыха. Влад, Лилия и Леон рады такому отдыху, ведь на их лицах сияют искренние улыбки.
Другие мир, воздух, ритм. Новые ощущения, которые нельзя описать словами. 200 километров от Киева. Перезагрузка,
– подписал фотографию Влад.
Влад Яма с сыном и женой на отдыхе фото из инстаграма хореографа
Звезды отдыхают в Украине
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