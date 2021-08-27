Перед началом нового сезона "Танцев со звездами", где Влад будет одним из судьей, он решил наполниться энергией и провести время с семьей. Для этого выбрал спокойное и живописное место в Украине.

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Новое семейное фото Влада Ямы

Танцовщик обнародовал снимок, на котором позирует с женой и сыном. Каждый из членов знаменитой семьи также имел собаку породы хаски. Влад и Лилия выбрали отель, в котором можно отдохнуть с этими любимцами.

Трое предстали перед камерой в спортивной одежде на фоне красивого водоема и красивого отдыха. Влад, Лилия и Леон рады такому отдыху, ведь на их лицах сияют искренние улыбки.

Другие мир, воздух, ритм. Новые ощущения, которые нельзя описать словами. 200 километров от Киева. Перезагрузка,

– подписал фотографию Влад.

Влад Яма с сыном и женой на отдыхе фото из инстаграма хореографа

Звезды отдыхают в Украине