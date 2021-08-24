Вечір понеділка, 23 серпня, Влад Яма з дружиною Ліліаною провів на церемонії "Національна легенда України". Після світського виходу подружжя відправилось на вечерю з сином Леоном і другом танцівника, з яким він знайомий уже 20 років.

Читайте також Кетрін Винник, Ротару та безліч зірок: церемонія "Національна легенда України" у фото

Вони "смачно поїли й чудово поспілкувалися" в одному з ресторанів Києва. З фото, яке Влад Яма опублікував у мережі, видно, що на вечерю сім'я замовила піцу та коктейлі.

Влад Яма з сім'єю і другом / Фото з інстаграм-сторіс танцівника

Влад Яма з сім'єю і другом / Фото з інстаграм-сторіс танцівника

"Учора був чудовий вечір. Чого не скажеш про ніч", – поділився знаменитість. Річ у тому, що Влад Яма прокинувся серед ночі від набряку очей – "тиснуло на очі зсередини".

Ще 5 хвилин тому реально думав їхати за кермом у лікарню, щоб не будити своїх. Згодом відчув, що горло теж набрякає, дихати стає некомфортно,

– пригадав Влад Яма.

У Влада Ями набрякли очі / Фото з інстаграм-сторіс танцівника

Так, Ліліана викликала чоловіку швидку допомогу. Лікарі відразу діагностували в танцівника набряк Квінке – гостру алергічну реакцію, тому через крапельницю ввели йому адреналін й антигістамінні препарати. Як розповів Влад Яма, сильну алергію викликав мед, який додали у страву замість карамелі, яка була вказана в меню.

У меню була вказана карамель, а поклали мед. У закладі перепросили й пообіцяли зробити висновки. Хоча така помилка часом може коштувати життя,

– додав хореограф.

На щастя, все обійшлось – Влад Яма таки провів ранковий ефір у День Незалежності й виїхав на концерт у Запоріжжя, де мешкають його батьки.