Подружжя останнім часом дуже часто свариться. Про кризу в стосунках Регіни Тодоренко та Влада Топалова повідомили їхні близькі.
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Чоловік б'є Тодоренко та вживає кокаїн
Артистка-зрадниця одружена з російським співаком, колишнім учасником гурту SMASH Владом Топаловим. Виявляється, подружжя має серйозні проблеми.
За словами близьких, пара часто свариться через відсутність грошей. У шлюбі зараз заробляє лише Тодоренко. Ба більше – Топалов на тлі кризи повернувся до наркотиків.
Також джерело з оточення зіркового подружжя розповіло, що артист б'є Тодоренко.
Додамо, що днями пара відсвяткувала 5 річницю шлюбу. Регіна Тодоренко написала допис в інстаграмі, у якому зазначила, що пишається чоловіком, який має "тернистий і непростий шлях".
Влад Топалов з Регіною Тодоренко / Фото з її інстаграму
Цікаво й те, що батько Влада невдоволений стилем життя сина і у всьому звинувачує Тодоренко. Раніше він обіцяв йому спадок, але тепер погрожує позбавити Топалова та його дітей усього.
Чому Регіну Тодоренко називають зрадницею
- Одеситка Регіна Тодоренко живе та працює в Москві. Артистка, яка стала популярною завдяки шоу "Орел і решка" цинічно мовчить про війну в рідній Україні.
- Днями ведуча пішла ще далі, щоб заробити криваві рублі. Тодоренко стала ведучою туристичного шоу, в якому буде вихваляти Росію.
- Кілька місяців тому Регіна зізналася, що хотіла приїхати в Одесу. Тоді вона показала архівне фото з Дерибасівської. Тоді її поставив на місце MELOVIN: "Ой, а що таке? Тепер чомусь згадала про дім. Але вона обрала бік. У війну ти або з нами, або з ворогом".
- Нагадаємо, що у вересні 2022 року РНБО ввела санкції проти Регіни Тодоренко та низки інших гастролерок, таких як Ані Лорак та Таїсія Повалій.