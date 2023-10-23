Це сталося ще 24 серпня – в День Незалежності України. Нагадаємо, що співачка-зрадниця підтримала геноцид українців напередодні повномасштабного вторгнення.

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Таїсія Повалій отримала російське громадянство

Співачка родом з України офіційно стала росіянкою. Блогер Богдан Беспалов опублікував фото документів, які підтверджують, що Повалій має російський паспорт. Ця інформація була опублікована на одному з російських державних сайтів.

Запатентувала індивідуальне підприємство і отримала російське громадянство в День Незалежності України. Від 24 серпня 2023 року рахується на обліку державних реєстрів – новоспечена громадянка Росії українського походження Таїсія Повалій,

– написав він.



Повалій отримала російське громадянство / Фото з телеграму Беспалова

Як Таїсія Повалій зрадила Україну

Співачка давно підтримує путінський режим та війну в Україні. Ще у січні 2022 року Повалій дала інтерв'ю російським ЗМІ, де заявила, що підтримує "звільнення України".

"Усі ці 8 років я жила з нерозумінням того, чому все це відбувається на Донбасі, за що там вбивають людей... Я чекала настання часу справедливості. Нарешті, він настає… Відчуваю, що Росія зараз мене захищає", – казала Таїсія.

Вона їздила в окупований Луганськ, де розважала загарбників, які власноруч вбивають українців.

У лютому цього року артистку заскочили в компанії путіністки Лариси Доліної. Разом з ними був і чоловік зрадниці Повалій – продюсер Ігор Ліхута.

А нещодавно Повалій виступила на концерті "Песни русского мира". Там вона нахабно заспівала українську народну пісню "Ти ж мене підманула".

Раніше стало відомо про те, що російське громадянство також отримала відома співачка родом з Черкас Анна Asti.