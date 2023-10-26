Супруги в последнее время очень часто ссорятся. О кризисе в отношениях Регины Тодоренко и Влада Топалова сообщили их близкие.
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Муж бьет Тодоренко и употребляет кокаин
Артистка-предательница замужем за российским певцом, бывшим участником группы SMASH Владом Топаловым. Оказывается, у супругов есть серьезные проблемы.
По словам близких, пара часто ссорится из-за отсутствия денег. В браке сейчас зарабатывает только Тодоренко. Более того – Топалов на фоне кризиса вернулся к наркотикам.
Также источник из окружения звездных супругов рассказал, что артист бьет Тодоренко.
Добавим, что на днях пара отпраздновала 5-ю годовщину брака. Регина Тодоренко написала сообщение в инстаграмме, в котором отметила, что гордится мужчиной, имеющим "тернистый и непростой путь".
Влад Топалов с Региной Тодоренко / Фото с ее инстаграммы
Интересно и то, что отец Влада недоволен стилем жизни сына и во всем винит Тодоренко. Ранее он обещал ему наследство, но теперь угрожает лишить Топалова и его детей всего.
Почему Регину Тодоренко называют предательницей
- Одесситка Регина Тодоренко живет и работает в Москве. Артистка, которая стала популярной благодаря шоу "Орел и решка", цинично молчит о войне в родной Украине.
- На днях ведущая пошла еще дальше, чтобы заработать кровавые рубли. Тодоренко стала ведущей туристического шоу, в котором будет восхвалять Россию
- Несколько месяцев назад Регина призналась, что хотела приехать в Одессу. Тогда она показала архивное фото с Дерибасовской. Тогда ее поставил на место MELOVIN : "Ой, а что такое? Теперь почему-то вспомнила о доме. Но она выбрала сторону. В войну ты или с нами, или с врагом".
- Напомним, что в сентябре 2022 года СНБО ввела санкции против Регины Тодоренко и ряда других гастролеров, таких как Ани Лорак и Таисия Повалий.