Російські ЗМІ повідомляють про загибель Віталія Козловського: реакція артиста
Джерело:Віталій Козловський
Влітку артист Віталій Козловський вступ до лав української армії. Він вже тривалий час перебуває на передовій. І навіть часто в соцмережах ділиться з підписниками реаліями з життя військових.
Так, нещодавно співак показав, в яких умовах живе з побратимами. Втім, днями російські пропагандисти почали публікувати інформацію про загибель артиста. Відповідь від виконавця не змусила себе довго чекати.
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Віталій Козловський спростував заяви росіян про його загибель
Наші кінчені сусіди мене вже встигли поховати. Але я живий, зі мною все гаразд і я вдячний усім, хто хвилювався,
– поділився співак.
До того ж він наголосив, що зараз такі часи, коли інформацію потрібно дуже ретельно перевіряти. Особливо, під час перегляду контенту з неофіційних джерел.
"Якщо вороги маніпулюють смертями живих і в хід ідуть такі дешеві методи – отже, напевно, справи у них дуже кепські", – додав Віталій.
Водночас військовий наголосив, що зараз українцям дуже важливо підтримувати військових морально та продовжувати донатити.
Віталій Козловський відреагував на заяви росіян про його смерть / Скриншот з інстаграм-сторіс
Віталій Козловський в ЗСУ: що відомо
- На початку літа співаку вручили повістку. Демонструючи свою відданість державній службі, він пройшов військовий вишкіл і згодом вступив до бригади наступальної гвардії "Рубіж".
- Наприкінці липня артист урочисто склав військову присягу. Через кілька тижнів він вже вирушив на передову. У вересні Козловського посвятили в артилеристи.
- Водночас у жовтні стало відомо, що Віталій більше не служитиме в Нацгвардії. За розпорядженням командування він перевівся до іншого підрозділу.
- Зазначимо, що піар-директорка виконавця поділилася, що Козловський залишатиметься військовим до закінчення війни.