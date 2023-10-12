Віталій Козловський повернувся в Київ: "Мене перевели в іншу частину"

Український співак Віталій Козловський кілька місяців служив на передовій у складі бригади "Рубіж". Тепер стало відомо, що артиста-військового перевели в іншу частину.

Через це Віталій Козловський приїхав до Києва. Про це артист повідомив у соцмережі.

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Козловського за наказом перевели в іншу військову частину. Щоправда співак не зізнався, куди саме переходить.

Зараз приїхав до Києва… Не знаю, на скільки часу, але можливостей допомагати хлопцям буде більше. Переможемо,

– написав Віталій.



Віталій Козловський / Фото з його інстаграму

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У вересні Віталій зняв відео на танку з побратимами.

Після цього Козловського посвятили в артилеристи. Співак поділився кадрами, як вистрілив з артилерії, а потім пройшов особливу посвяту.

А нещодавно музикант провів чесний "рум-тур" та показав, у яких умовах живе на фронті.

Він також записував відео з покинутої школи, де на дошці залишився напис "23 лютого", зроблений напередодні вторнення.