У бліндажі з маленькими сусідами, – Віталій Козловський показав, у яких умовах живе на фронті
Джерело:Віталій Козловський
Український співак Віталій Козловський, який вступив до лав ЗСУ, поділився новими фото з фронту. Він показав шанувальникам у яких умовах живе та пожартував про маленьких сусідів, які мешкають з військовими.
З'ясувалось, що це маленькі мишки. Співак часто виходить на зв'язок з фанами. Відтак минулого разу він показав фото з війська та зізнався, що дуже сумує за сценою.
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Як Віталій Козловський живе на фронті
Артист показав відео, де видно, що захисники облаштували під землею укриття за допомогою брезенту й деревини. Там можна побачити воду, військову форму та інші речі захисників. До того ж на вході в бліндаж бригади Козловського живе маленька польова миша.
Живемо в бліндажі з маленькими сусідами,
– зазначив співак.
Віталій Козловський показав в яких умовах живе у війську / Скриншот з інстаграм-сторіс
Окрім цього, виконавець показав своє взуття після виконання військових завдань. Берци помітно промокли та вимазалися в болоті.
Взуття Віталія Козловського з фронту / Скриншот з інстаграм-сторіс
Служба Козловського у ЗСУ: головне
- На початку літа артист отримав мобілізаційну повістку. Відтак пройшов військово-лікарняну комісію та готувався до виклику у військову частину.
- Пізніше співак вступив до бригади "Рубіж" Гвардії наступу. Так він офіційно став військовим. Разом з Віталієм у взводі ще 14 осіб із різних куточків України.
- Артист публікував фото та відео з підготовки на полігоні, показував умови, у яких жив, розповідав про графік навчань та свої враження. Він не приховував фізичну й моральну втому. І вже 15 липня повідомив, що завершив бойову підготовку.
- 20 липня Віталій Козловський склав військову присягу, а вже через два тижні показався з сумками в авто – у дорозі до лінії фронту.