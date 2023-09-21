На тлі знищеної техніки: Віталій Козловський поділився новими фото з передової
Джерело:Віталій Козловський
Український співак Віталій Козловський вже тривалий час служить в лавах ЗСУ. Часом він виходить на зв'язок з шанувальниками та показує реалії життя військового. Так, днями він показався на тлі знищеної техніки внаслідок російсько-української війни.
Ці знімки він поширив у своїх інстаграм-сторіс. Також нещодавно Козловський зворушив шанувальників фото, як у військовій формі бавився з песиком.
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Віталій Козловський показав нові фото з фронту
Співак опублікував світлини у військовій формі на тлі спалених автівок. У такий спосіб він вирішив нагадати фанам про себе й наголосив, щоб вони не забували усміхатися. Крім того, одне з фото Віталій зробив в іншій локації. Він сфотографувався поблизу вольєрів зі собаками.
Залишу це фото тут, щоб ви згадали про мене. Попри все, не забувайте усміхатись,
– зазначив артист.
Віталій Козловський показався на тлі знищеної техніки / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Віталій Козловський у війську: що відомо
- На початку літа артист отримав мобілізаційну повістку. Згодом він вступив до бригади "Рубіж" Гвардії наступу. Відомо, що разом з Віталієм у взводі служить ще 14 осіб із різних куточків України.
- Вже 15 липня артист повідомив, що завершив бойову підготовку, а 20 липня Козловський склав військову присягу й через два тижні показався з сумками в авто – у дорозі до лінії фронту.
- Віталій якось зізнався, що не мріяв про життя на фронті та зауважив, що дуже засумував за виступами на сцені. Втім, зараз виконавець "не може по-іншому".
- Днями артиста посвятили в артилеристи. Віталій опублікував відео, де видно, як він вистрілив з артилерії. Після цього співак пройшов особливу посвяту. Побратими спочатку дали йому понюхати гільзу після пострілу, потім "помазали" порохом обличчя Віталія. Наприкінці військові ще й вдарили Козловського гільзою по сідницях.