"Донбаська корчма": Віталій Козловський показав, як з побратимами готував обід на фронті
Джерело:Віталій Козловський
Український співак Віталій Козловський, якого влітку мобілізували, днями повернувся на фронт після відпустки. Артист показав, як з побратимами готував обід просто посеред посадки.
Козловський не часто ділиться фото з військової служби. Нещодавно він на декілька днів повернувся з фронту до Києва, щоб виступити на концерті.
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Тепер артист знову на передовій. 5 вересня Віталій Козловський поділився в інстаграмі кадрами, як із побратимами готує обід посеред лісопосадки.
Віталій Козловський готує обід на фронті / Фото з його інстаграм-сторіс
Військові організували "польову" кухню. Вони смажили картоплю у пательні на вогні. До страви бійці додали м'яса та свіжих овочів – помідори з огірками.
Донбаська корчма або мішлен по-Миколівськи (Миколою звати побратима Козловського – 24 Канал),
– прокоментував Козловський.
Віталій Козловський показав обід на фронті / Фото з його інстаграм-сторіс
Віталій Козловський на фронті: коротко
- Віталій Козловський у червні повідомив, що його мобілізували. Спочатку артист пройшов навчання. Після цього співак склав присягу та поїхав на фронт. Козловський служить в штурмовій бригаді "Рубіж".
- 1 серпня Віталій показався в авто – у дорозі на фронт. Протягом кількох тижнів він інколи виходив на зв'язок та показував реалії життя військових: з маленькими сусідами – польовими мишами.
- Артист зізнавався, що сумує за творчістю та сценою. Але зауважив, що по-іншому він зараз не може, адже в його країні війна.
- Нещодавно Віталій Козловський відвідав Краматорськ та показав залізничний вокзал. Йдеться про те місце, куди 8 квітня 2022 року прилетіла російська "Точка-У". Вона вбила понад 60 людей.