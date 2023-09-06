"Донбаська корчма": Віталій Козловський показав, як з побратимами готував обід на фронті

Український співак Віталій Козловський, якого влітку мобілізували, днями повернувся на фронт після відпустки. Артист показав, як з побратимами готував обід просто посеред посадки.

Козловський не часто ділиться фото з військової служби. Нещодавно він на декілька днів повернувся з фронту до Києва, щоб виступити на концерті.

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Тепер артист знову на передовій. 5 вересня Віталій Козловський поділився в інстаграмі кадрами, як із побратимами готує обід посеред лісопосадки.



Віталій Козловський готує обід на фронті / Фото з його інстаграм-сторіс

Військові організували "польову" кухню. Вони смажили картоплю у пательні на вогні. До страви бійці додали м'яса та свіжих овочів – помідори з огірками.

Донбаська корчма або мішлен по-Миколівськи (Миколою звати побратима Козловського – 24 Канал),

– прокоментував Козловський.



Віталій Козловський показав обід на фронті / Фото з його інстаграм-сторіс

Віталій Козловський на фронті: коротко