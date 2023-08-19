Співак і військовий Віталій Козловський поділився новими кадрами. Він поділився, що приїхав до Києва.
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Віталій Козловський приїхав до Києва
Віталій Козловський розповів, що приїхав до столиці на кілька днів з важливою метою. Та якою саме – розповість пізніше.
Також артист приїде у Рівне на виступ, щоб зібрати кошти на все необхідне для фронту. Потім він повернеться "до своїх". Зараз же він поділився враженнями від приїзду до Києва.
Дивлюсь на місто і тільки зараз остаточно усвідомлюю, що відбувається там… і наскільки це інше життя,
– розповів Козловський.
Віталій Козловський на військовій службі
- 1 серпня Віталій Козловський показався в авто – у дорозі на фронт. Протягом кількох тижнів там він інколи виходив на зв'язок та показував реалії життя військових: з маленькими сусідами – польовими мишами, брудними черевиками.
- Артист зізнавався, що сумує за творчістю та сценою. Але зауважив, що по-іншому зараз не може.
- Нещодавно Віталій Козловський відвідав Краматорськ та показав залізничний вокзал. Те місце, де у квітні минулого року сталось багато горя.