Дякую Богу, що ми живі, – Віталій Козловський налякав фанів новим відео з фронту

Співак Віталій Козловський поділився з фанами новими кадрами. Він подякував шанувальникам за підтримку та молитви.

Співак та захисник Віталій Козловський несе службу у бригаді Нацгвардії "Рубіж". Він часто ділиться з шанувальниками своїми військовими буднями.

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Віталій Козловський показав кадри з фронту

Музикант опублікував нове відео з передової. Він показав себе схвильованого в авто під час поїздки.

За останній час я пережив великий (м'яко кажучи) спектр емоцій… Дякую Богу, що ми живі,

– висловився Віталій Козловський.

Співак не повідомив, що саме трапилося, але налякав мережу. Ймовірно, він з побратимами міг потрапити під обстріл. Наступним Віталій опублікував фото у бліндажі.

"Дякую вам, дорогі люди, за ваші молитви", – написав захисник.



Нові кадри від Козловського / Фото з інстаграм-сторіз

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