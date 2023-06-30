Днями Віталій Козловський, який вступив до лав ЗСУ, показав, як збрив бороду для військової служби. 24 Канал вирішив пригадати, як співак змінився за час музичної кар’єри.

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Яким Козловський був раніше

Відомий український співак Віталій Козловський пов’язав своє життя із творчістю ще 1993 року. Відтоді артист чимало експериментував над своїм зовнішнім виглядом.

Популярність до артиста прийшла у 2002-му році після участі в шоу "Караоке на Майдані". Тоді співак постав перед глядачами із довгим волоссям. Після цього його часто бачили з іншими популярними зірками.



Кузьма Скрябін та Віталій Козловський / Фото з соцмереж

Відтоді Козловський почав носив яскраві сорочки із розстібнутими верхніми ґудзиками та робив хвилясте укладання довгих пасом. Зірка підкорив не одне жіноче серце своєю зовнішністю.



Віталій Козловський / Фото з соцмереж

Водночас вже у 2009 році співак зажадав змін і відрізав своє довге волосся. Віталій Козловський зробив коротку стильну зачіску. Тоді зірка позбавився і борідки, але згодом повернув її.



Віталій Козловський / Фото з соцмереж

Ще за декілька років Віталій зробив ще коротшу зачіску та відростив густу чорну бороду. Виконавець, крім того, підкачався та почав демонструвати фанатам своє м’язисте тіло.

Цікаво, що у 2021 році співак експериментував зі стилем та навіть пофарбував волосся у світлий колір. Проте згодом він передумав та знову повернувся до брюнета.



Віталій Козловський / Фото з соцмереж

З часом неголеність та коротке волосся стали фірмовим стилем співака. Додамо, що Козловський надає перевагу як футболкам та джинсам, так і вишуканим костюмам. В соцмережах він часто публікує свої фото.

Так Віталій Козловський виглядав впродовж останніх років / Фото з його інстаграму

Як співак змінився після мобілізації

38-річному Віталію Козловському довелося змінити свій імідж, який був з ним на піку його кар’єри. Наразі співак проходить бойову підготовку в армії. Днями він показав відео, як йому зголили бороду.

Відео з новий іміджем артист опублікував у соцмережі. Варто зазначити, що він дуже змінився, шанувальники кажуть, що його тепер не впізнати. Водночас багато хто вважає, що без бороди він виглядає значно молодшим.

Що пишуть шанувальники про зміну іміджу Козловського:

"Ваша справжня краса йде зсередини, тому ніякі зовнішні зміни вас не зроблять гіршим".

"У вас дуже гарний зовнішній вигляд без бороди. Маєте молодий вигляд".

"Я люблю тебе і з бородою, і без неї. Як людину, що здійснює мужні вчинки. Як артиста, що віддає всього себе в піснях".

"Славний козак".

"Без бороди теж дуже гарно. Красень".

"Вам дуже гарно так! Зовсім інший".

"Ти як хлопчик став".

"Мінус двадцять років".



Віталій Козловський на військових навчаннях / Фото з його інстаграм-сторіс

Що відомо про мобілізацію Козловського: коротко