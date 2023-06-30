На днях вступивший в ряды ВСУ Виталий Козловский показал, как сбрил бороду для военной службы. 24 Канал решил вспомнить, как певец сменился за время музыкальной карьеры.
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Каким Козловский был раньше
Известный украинский певец Виталий Козловский связал свою жизнь с творчеством еще в 1993 году. С тех пор артист много экспериментировал над своим внешним видом.
Популярность к артисту пришла в 2002 году после участия в шоу "Караоке на Майдане". Тогда певец предстал перед зрителями с длинными волосами. После этого его часто видели с другими популярными звездами.
Кузьма Скрябин и Виталий Козловский / Фото из соцсетей
С того времени Козловский начал носить яркие рубашки с расстегнутыми верхними пуговицами и делал волнистую укладку длинных прядей. Звезда покорил не одно женское сердце своей внешностью.
Виталий Козловский / Фото из соцсетей
В то же время уже в 2009 году певец потребовал перемен и отрезал свои длинные волосы. Виталий Козловский сделал короткую стильную прическу. Тогда звезда избавился и от бородки, но впоследствии вернул ее.
Виталий Козловский / Фото из соцсетей
Еще через несколько лет Виталий сделал еще более короткую прическу и отрастил густую черную бороду. Исполнитель, кроме того, подкачался и стал демонстрировать фанатам свое мускулистое тело.
Интересно, что в 2021 году певец экспериментировал со стилем и даже выкрасил волосы в светлый цвет. Однако впоследствии он передумал и снова вернулся к брюнету.
Виталий Козловский / Фото из соцсетей
Со временем небритость и короткие волосы стали фирменным стилем певца. Добавим, что Козловский предпочитает как футболки и джинсы, так и изысканные костюмы. В соцсетях он часто публикует свои фотографии.
Так Виталий Козловский выглядел на протяжении последних лет / Фото с его инстаграммы
Как певец изменился после мобилизации
38-летнему Виталию Козловскому пришлось сменить свой имидж, который был с ним на пике его карьеры. В настоящее время певец проходит боевую подготовку в армии. На днях он показал видео, как ему сбрили бороду.
Видео с новым имиджем артист опубликовал в соцсети. Следует отметить, что он очень изменился, поклонники говорят, что его теперь не узнать. В то же время многие считают, что без бороды он выглядит гораздо моложе.
Что пишут поклонники об изменении имиджа Козловского:
- "Ваша настоящая красота идет изнутри, поэтому никакие внешние изменения вас не сделают хуже".
- "У вас очень хороший внешний вид без бороды. Есть молодой вид".
- "Я люблю тебя и с бородой, и без нее. Как человека, совершающего мужественные поступки. Как артиста, отдающего всего себя в песнях".
- "Славный казак".
- "Без бороды тоже очень красиво. Красавец".
- "Вам очень хорошо да! Совсем другой".
- "Ты как мальчик стал".
- "Минус двадцать лет".
Виталий Козловский на военных учениях / Фото с его инстаграм-сторис
Что известно о мобилизации Козловского: коротко
- 13 июня Виталий Козловский сообщил, что получил повестку. Через неделю после мобилизации он появился в форме и с оружием.
- Оказалось, что артист официально стал военным и поступил в бригаду Национальной гвардии Украины "Рубеж", которая принадлежит Гвардии наступления.
- Пока артист-нацгвардиец находится на учениях, поэтому показывает фанам кадры из полигона. Он изучает боевое оружие, учится стрельбе, копает и маскирует окопы, овладевает первой медицинской помощью.
- В День Конституции Украины он показал новые фото в форме и рассказал о своих впечатлениях за первую неделю боевой подготовки.