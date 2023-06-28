Український співак Віталій Козловський, який нещодавно змінив свій імідж, проходить військовий вишкіл. Минув перший тиждень бойової підготовки, тому артист розповів шанувальникам про перші відчуття та труднощі.
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Віталій Козловський поділився враженнями про навчання
Перший тиждень навчання бойової підготовки був напруженим і інтенсивним. Втома є як фізична, так і моральна. Іноді є відчуття, що навантаження забирають всю енергію... Насправді зараз немає часу та сил на творчість, яку я так люблю, у якій можу виразити свої почуття та думки, але хто казав, що буде легко?!
– емоційно висловився музикант.
Віталій Козловський привітав українців з Днем Конституції України та побажав, щоб цей Закон "залишався надійним фундаментом наших цінностей і прав".
Віталій Козловський / Фото з інстаграму Віталія Козловського
"І все ж, у поточних обставинах, знаходжу силу і натхнення, залишаюся відданим своїй службі, бо вірю в важливість нашої ролі в захисті країни. Думка про те, що мої зусилля не є даремними, власне мотивує йти вперед. Мотивують і люди, що поруч, титанічна праця військових, їхній внесок у нашу майбутню Перемогу".
Мобілізований артист поділився новими фото – у військовій формі та з автоматом.
Віталій Козловський / Фото з інстаграму Віталія Козловського
- Нагадаємо, 13 червня Віталій Козловський повідомив, що отримав повістку. Через тиждень після мобілізації він показався у формі та зі зброєю.
- Виявилося, що артист офіційно став військовим та вступив до бригади Національної гвардії України "Рубіж", що належить до Гвардії наступу.
- Поки артист-нацгвардієць перебуває на навчаннях, тому показує фанам кадри з полігону. Він вивчає бойову зброю, навчається стрільби, копає й маскує окопи, опановує першу медичну допомогу. Бойова підготовка вимагає певних правил, тому Козловський змінив імідж та поголив бороду.