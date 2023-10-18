Поки не повертається на сцену: стало відомо, куди Віталій Козловський пішов із Нацгвардії
Джерело:OBOZREVATEL
Днями український співак Віталій Козловський повідомив, що більше не служить у Нацгвардії. Шанувальники припустили, що виконавець повернеться на сцену, але виявилося, що співак просто перейшов до іншого підрозділу.
Козловський залишатиметься військовим до закінчення війни. Про це повідомила його піар-директорка Юрія Бакуменко.
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Куди пішов Козловський з Нацгвардії
Віталій Козловський не повідомив, чому він більше не у складі бригади "Рубіж" Національної гвардії. Проте Юлія Бакуменко розсекретила деякі деталі.
За її словами, артист поки не повертається до музичної кар’єри, як це свого часу зробили інші його колеги, наприклад, Тарас Тополя.
Віталій продовжує служити і залишається наразі чинним військовим. Але вже не в структурі Нацгвардії,
– заявила піар-директорка Козловського.
На питання, як Віталію вдалося перевестися з підрозділу в підрозділ, Юлія відповіла, що на таке переведення було відповідне розпорядження командування.
Служба Віталія Козловського у війську: коротко
- Співак отримав повістку на початку літа. Він пройшов військові навчання та вступив до бригади наступальної гвардії "Рубіж". Взвод, до складу якого він входив, налічував 14 осіб із різних регіонів України.
- 20 липня артист склав військову присягу. Через два тижні він вирушав до лінії фронту, а вже у вересні Козловський пройшов посвяту в артилеристи.
- А нещодавно музикант провів чесний "рум-тур" та показав, у яких умовах живе на фронті. Після цього Віталій записав відео у покинутій школі поблизу лінії зіткнення. Там у класі так і залишився напис "23 лютого", зроблений напередодні вторгнення.