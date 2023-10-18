Поки не повертається на сцену: стало відомо, куди Віталій Козловський пішов із Нацгвардії

Днями український співак Віталій Козловський повідомив, що більше не служить у Нацгвардії. Шанувальники припустили, що виконавець повернеться на сцену, але виявилося, що співак просто перейшов до іншого підрозділу.

Козловський залишатиметься військовим до закінчення війни. Про це повідомила його піар-директорка Юрія Бакуменко.

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Куди пішов Козловський з Нацгвардії

Віталій Козловський не повідомив, чому він більше не у складі бригади "Рубіж" Національної гвардії. Проте Юлія Бакуменко розсекретила деякі деталі.

За її словами, артист поки не повертається до музичної кар’єри, як це свого часу зробили інші його колеги, наприклад, Тарас Тополя.

Віталій продовжує служити і залишається наразі чинним військовим. Але вже не в структурі Нацгвардії,

– заявила піар-директорка Козловського.

На питання, як Віталію вдалося перевестися з підрозділу в підрозділ, Юлія відповіла, що на таке переведення було відповідне розпорядження командування.

Служба Віталія Козловського у війську: коротко