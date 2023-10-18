Козловский будет оставаться военным до окончания войны. Об этом сообщила его пиар-директор Юрия Бакуменко.

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Куда ушел Козловский из Нацгвардии

Виталий Козловский не сообщил, почему он больше не в составе бригады "Рубеж" Национальной гвардии. Однако Юлия Бакуменко рассекретила некоторые подробности.

По ее словам, артист пока не возвращается к музыкальной карьере, как это в свое время сделали другие его коллеги, например, Тарас Тополя.

Виталий продолжает служить и остается действующим военным. Но уже не в структуре Нацгвардии,

– заявила пиар-директор Козловского.

На вопрос, как Виталию удалось перевестись из подразделения в подразделение, Юлия ответила, что на такой перевод был соответствующее распоряжение командования.

Служба Виталия Козловского в армии: коротко