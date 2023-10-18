Козловский будет оставаться военным до окончания войны. Об этом сообщила его пиар-директор Юрия Бакуменко.
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Куда ушел Козловский из Нацгвардии
Виталий Козловский не сообщил, почему он больше не в составе бригады "Рубеж" Национальной гвардии. Однако Юлия Бакуменко рассекретила некоторые подробности.
По ее словам, артист пока не возвращается к музыкальной карьере, как это в свое время сделали другие его коллеги, например, Тарас Тополя.
Виталий продолжает служить и остается действующим военным. Но уже не в структуре Нацгвардии,
– заявила пиар-директор Козловского.
На вопрос, как Виталию удалось перевестись из подразделения в подразделение, Юлия ответила, что на такой перевод был соответствующее распоряжение командования.
Служба Виталия Козловского в армии: коротко
- Певец получил повестку в начале лета. Он прошел военные учения и поступил в бригады наступательной гвардии "Рубеж". Взвод, в состав которого он входил, насчитывал 14 человек из разных регионов Украины.
- 20 июля артист с клал военную присягу. Через две недели он отправлялся к линии фронта, а уже в сентябре Козловский прошел посвящение в артиллеристы.
- А недавно музыкант провел честный "рум-тур" и показал, в каких условиях он живет на фронте. После этого Виталий записал видео в заброшенной школе вблизи столкновения линии. Там в классе так и осталась надпись "23 февраля", сделанная накануне вторжения.