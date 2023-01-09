"Гарна сім'я": Віталій Кім зачарував рідкісним фото з дружиною та маленьким сином

У час різдвяних свят очільник Миколавської ОВА Віталій Кім поділився зворушливим сімейним фото. Він з дружиною та сином позував у патріотичному вбранні.

У ці святкові дні соціальні мережі наповнені святковими дописами. Українці вітають одне одного з Різдвом, бажають перемоги та показують, як проводять час з рідними.

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Не став винятком і очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. В інстаграмі чоловік поділився рідкісним сімейним фото. Віталій разом з дружиною Юлією та сином Русланом позував на тлі шампанського і квітів. Юлія одягнула білий світшот з патріотичними написами, а її коханий – стильну футболку з легендарним псом Патроном.

"Зі святами!", – лаконічно підписав фотографію Віталій Кім.



Віталій Кім з дружиною і сином / Фото з інстаграму Кіма

У коментарях прихильники очільника Миколаївської ОВА засипають сім'ю компліментами та привітаннями.

"Гарна сім'я! Ви найкращий! з Різдвом!"

"Маленький Кім – гарнюня!"

"А синочок – татова копія! Щастя, миру, добробуту вашій сім'ї!"

"Яка дружина у вас красива!"

"Зі святами! Миру нам усім!"

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