"Гарна сім'я": Віталій Кім зачарував рідкісним фото з дружиною та маленьким сином
Джерело:Віталій Кім
У час різдвяних свят очільник Миколавської ОВА Віталій Кім поділився зворушливим сімейним фото. Він з дружиною та сином позував у патріотичному вбранні.
У ці святкові дні соціальні мережі наповнені святковими дописами. Українці вітають одне одного з Різдвом, бажають перемоги та показують, як проводять час з рідними.
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Не став винятком і очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. В інстаграмі чоловік поділився рідкісним сімейним фото. Віталій разом з дружиною Юлією та сином Русланом позував на тлі шампанського і квітів. Юлія одягнула білий світшот з патріотичними написами, а її коханий – стильну футболку з легендарним псом Патроном.
"Зі святами!", – лаконічно підписав фотографію Віталій Кім.
Віталій Кім з дружиною і сином / Фото з інстаграму Кіма
У коментарях прихильники очільника Миколаївської ОВА засипають сім'ю компліментами та привітаннями.
- "Гарна сім'я! Ви найкращий! з Різдвом!"
- "Маленький Кім – гарнюня!"
- "А синочок – татова копія! Щастя, миру, добробуту вашій сім'ї!"
- "Яка дружина у вас красива!"
- "Зі святами! Миру нам усім!"
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