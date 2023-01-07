Дмитро виїхав у США ще восени 2021 року разом з ексдружиною Поліною Логуновою та донькою Богданою. На початку 2022 року подружжя оголосило про розлучення. Зараз Поліна заручена з американцем, Ступка також залишається в Америці, але про особисте життя не говорить.

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Чому Дмитра Ступку розкритикували за відео з США

Актор не є активним у соцмережах, однак днями він поширив відео, де показав, як катався на автомобілі нічним містом. Він їхав за кермом, поруч видно жіночі ноги. Фанати припустили, що Дмитро в США закрутив новий роман. Також Ступка показав кадри, на яких зображений мотоцикл.

Але такий ролик викликав обурення в підписників Дмитра. Під дописом фоловери актора висловлюють невдоволення, однак Ступка видаляє хейтерські коментарі.

"Шановний, вас дивляться українці. Ви самі знаєте, як їм зараз важко. Я вас раніше поважав. Ви просто дно".

"Ганьба".

"Повага до цієї особи зникла. На тлі подій в Україні ось це...".

"У нас на фронті гинуть діти, а тобі просто весело. Думала, непоганий актор, а виявилося – людина-г*мно".

"Та це він в Бахмут їде волонтерити".

"Яка ти свиня".

Однак позитивні коментарі, хоча їх мізерна кількість, Ступка залишає.

"Дімо, насолоджуйся життям. Не звертай увагу на неадекватів".

Це вже не перший випадок, коли Ступку розкритикували за веселощі. Раніше Дмитро показував, як відривався на геловінській вечірці в Маямі. Захід відбувся на борту катера в діловому районі Даунтаун Маямі. За організацію взялася спільнота українців Ukrainian Miami.

Нагадаємо, Дмитро Ступка був одружений з колористкою Поліною Логуновою. У пари є спільна донька Богдана. Через кілька місяців після розлучення Поліна оголосила про заручини. Її новим обранцем став американський бізнесмен, вони разом відкрили салон краси в Лос-Анджелесі. Влітку в інтерв'ю 24 Каналу актор розповідав, що його серце вільне. Тоді в нього не було сильного бажання починати нові стосунки. Також відомо, що війна застала актора в літаку, коли він летів до Стамбула. В Україну Дмитро не наважився поїхати, тому згодом повернувся в США.