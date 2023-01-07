Українська зірка, як багато інших артистів, вдруге святкує цьогоріч Різдво, адже не всі парафії перейшли на григоріанський календар, тобто 25 грудня. Втім, шукати різдвяний настрій Леся поїхала шукати не в Київ чи рідний Хмельницький, а на Івано-Франківщину.

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Леся Нікітюк в Косові

Ведуча не поділилась деталями, з ким приїхала на Гуцульщину, але вже показала кілька красивих фото. На них зірка позує у дублянці з квітчастою хусткою, а також з чільцем – головним убором, виготовленим з помпонів, бісеру, намистин, стрічок та колоритної крайки. Вона нагадує форму корони та виготовляється повністю вручну, а також є чудовим доповненням до традиційного українського вишитого одягу.

Компанію для фото Лесі склали жінки в українських вбраннях.

Леся Нікітюк у Косові / Фото з інстаграму ведучої

Щодо 25 грудня, то зірка святкувала у рідному Хмельницькому біля каміна з ялинкою.