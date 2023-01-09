В эти праздничные дни социальные сети наполнены праздничными сообщениями. Украинцы поздравляют друг друга с Рождеством, желают победы и показывают, как проводят время с родными.

Вас может заинтересовать "Какая ты свинья": Дмитрия Ступку раскритиковали за видео с девушкой в США

Не стал исключением и глава Николаевской ОВА Виталий Ким. В инстаграмме мужчина поделился редким семейным фото. Виталий вместе с супругой Юлией и сыном Русланом позировал на фоне шампанского и цветов. Юлия надела белый свитшот с патриотическими надписями, а ее любимый – стильную футболку с легендарным псом Патроном.

"С праздниками!", – лаконично подписал фотографию Виталий Ким.


Виталий Ким с женой и сыном / Фото из инстаграмма Кима

В комментариях поклонники главы Николаевской ОВА засыпают семью комплиментами и поздравлениями.

  • "Хорошая семья! Вы лучший! с Рождеством!"
  • "Маленький Ким – красавчик!"
  • "А сынишка – папина копия! Счастья, мира, благополучия вашей семье!"
  • "Какая жена у вас красивая!"
  • "С праздниками! Мира нам всем!"

Как украинские звезды отпраздновали Рождество

  • Екатерина Осадчая чтит и любит украинские традиции и продолжает их в своих детях. В вечер Рождества Христова, 6 января, она собралась с мужем и детьми, чтобы встретить первую звезду на небе.
  • Леся Никитюк поехала встречать Рождество по юлианскому календарю на Ивано-Франковщину. Звезда надела праздничный платок и головной убор "членца".
  • Актриса Ольга Сумская в день Рождества вспомнила ностальгические кадры со времени съемок "Вечера на хуторе у Диканьки".