І хоч за її столом не було 12 страв, але атмосфера у її будинку, схоже, була по-справжньому казковою. Для Святої вечері Катя Осадча з Юрієм одягнули вишиванки, а три її сини – найстарший Ілля та малі Іван з Данилом – одягнули білі футболки.

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Позаду них стояла ялинка, над столом вони повішали солом'яні прикраси, а на столі можна побачити маленький дідух.

З Різдвом всіх, хто святкує сьогодні. Сьогодні за одним столом у Святвечір молимося за мир, за злагоду і перемогу. Наша родина цього року святкує дві дати і поступово переходимо на святкування 24 грудня, як і більшість українців. З Різдвом, рідні,

– написала Катерина в інстаграмі.

"Христос Народився! Смачної всім куті!! Нехай Боже Благословення принесе нашій країні перемогу і спокійні, тихі сімейні вечори!!" – доповнив її Юрій Горбунов на своїй сторінці.

Як Катерина Осадча та Горбунов святкують Різдво / Фото з інстаграму ведучої

Підписники привітали зіркову пару та дітей з Різдвом, серед них також були знаменитості: Леся Нікітюк, Ірина Федишин, Дзідзьо, Василіса Фролова, Ірина Монатік, Володимир Завадюк. Зазначимо, що великою радістю для Осадчої став приїзд на Різдво її найстаршого сина Іллі, якому 20 років. Його вона народила від нардепа Олега Поліщука. Кілька днів тому вона також розвіяла чутки, чи чекає на четверту дитину.

Варто додати, що вдруге Різдво цьогоріч святкувало багато українських сімей, оскільки більшість парафій досі відзначають свято за юліанським календарем, 7 січня. Як артисти вітають і святкують Різдво – читайте у нас.