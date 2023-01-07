"З Різдвом Христовим! Божої милості і ласки усім! Молімося за нашу велику сім'ю, Україно!"

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"Україночка маленька,

Пампушочок із варенням,

Буду гарно смакувати!

Із Різдвом Христовим,

буду Вас вітати!

Христо ся рождає!"

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"Христос народився!"

"З Різдвом всіх, хто святкує сьогодні. Сьогодні за одним столом в Святвечір молимося за мир, за злагоду і перемогу. Наша родина цього року святкує дві дати і поступово переходимо на святкування 24 грудня, як і більшість українців. З Різдвом, рідні".

Григорій та Христина Решетники

"Цього року відсвяткували Різдво двічі – так вирішили батьки! А вони для нас – святі люди! Зі святом вас, дорогі українці! Миру, злагоди, любові та перемоги нашій країні. Святий вечір у колі найрідніших! З Різдвом Христовим!"

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Олена Зеленська

"З Різдвом усіх, хто святкує сьогодні".

Alyona Alyona

"Я знаю, що цей рік змінив нас усіх. В багатьох людей змінився склад сім'ї, в когось вона стала більшою, а в когось, на жаль, меншою. Але я хочу побажати всім, щоб при будь-яких обставинах сімейне тепло і затишний сімейний вогонь завжди був з вами і з року в рік передавався від старшого покоління до молодшого. Всіх вітаю з Різдвом Христовим".

Лілія Ребрик

"Такі дні дуже потрібні: коли разом всупереч всьому і попри все. Коли ніби відключаєш думки, ставиш усе на паузу і зовсім-зовсім трошечки, але все ж розслабляєшся. Коли хоча б раз на рік, але обов'язково в січні, на Різдво, їдеш до своїх. Коли відчуваєш себе вдома, поруч з мамою і татом – як колись давно у дитинстві. Традиції, які навіки зі мною, сімейні цінності і спогади. Це те, що дає сили вистояти у ці часи і не просто вистояти, а рухатися і йти далі. Найдорожче і націнніше. З Різдвом тих, хто відзначає сьогодні. Нехай ваші родини завжди будуть поруч!"