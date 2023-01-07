Популярний мюзикл "Вечори на хуторі біля Диканьки" вийшов у 2001 році за мотивами повісті Миколи Гоголя "Ніч перед Різдвом". Його режисером став українець Семен Горов – колишній чоловік скандальної Сніжани Єгорової та батько телеведучої Стасі Ровінської. Після початку повномасштабної війни в Україні він залишився в Києві та "захищав свій район".

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Прем'єра фільму відбулася у новорічну ніч 2002 року на телеканалі "Інтер" і з того часу постійно транслювалась у зимовий період на телебаченні. Попри те, що події мюзиклу розвиваються в українському селі Диканька та російському Петербурзі напередодні Різдва, фільм став одним з улюблених серед українців. Щоправда, зараз ця кінострічка є малоактуальною, адже більшість героїв, які там зіграли, – зрадники України та путіністи. Серед них були Ані Лорак, Філіп Кіркоров, Лоліта Мілявська, Таїсія Повалій.



Мюзикл "Вечори на хуторі біля Диканьки" 2001 року / Скриншот з відео

Втім, у кінострічці також взяли участь й інші українські артисти, до прикладу, Андрій Данилко та Ольга Сумська. Остання у день Різдва опублікувала ностальгійне відео, разом з ним сперечається про коваля Вакулу. Окрім того, Сумська показала, що лишилося поза кадром і не увійшло до мюзиклу.

"Різдвяне… Для прихильників нашого легендарного мюзиклу "Вечори на хуторі біля Диканьки". Відео – "за кадром", або матеріал, який не увійшов до фільму… Чого тільки варта наша бійка двох пліткарок разом з Вєркою Сердючкою! Хіба я могла подумати, що саме цей невеличкий епізод і моя "дура с розой", яку мені запропонував зіграти Семен Горов, так запам'ятається глядачам! Звісно, дует відбувся завдяки партнерству з талановитим Андрієм Данилком, який видавав такі імпровізації, що щоразу знімальна група була в захваті! Золотий час українського телебачення…" – розповіла Ольга Сумська.

Окрім цього Ольга Сумська опублікувала щире привітання для українців у день Різдва.

"З Різдвом нас, рідні! Найголовніше наше бажання – здолати ворога, а решта – то наживне… Сил нам і невтомності у своєму прагненні до перемоги! Христос ся рождає і нас захищає! Уклін кожному українцю!" – написала акторка та додала святкове фото у вишиванці та кожусі.



Ольга Сумська привітала з Різдвом / Фото з інстаграму акторки