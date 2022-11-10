Віра Кекелія заговорила про розлучення з чоловіком: "Не знали, що з цим робити"

У грудня минулого року в стосунках Віри Кекелії та Романа Дуди почалася криза. Тоді між ними виникали серйозні сварки. Подружжя навіть думало про розлучення.

Зірка "Жіночого кварталу" разом з дітьми на час війни виїхала в Грузію. Віра поділилася, що чоловік просив виїхати з України ще в грудні 2021 року, бо вважав, що почнеться велика війна, але Кекелія не хотіла вірити в це.

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Віра Кекелія та Роман Дуда хотіли розлучитися

Через різні погляди на напружену ситуацію в країні, яка була перед початком повномасштабного вторгнення Росії, між Вірою та Романом часто виникали сварки. Дійшло навіть до того, що подружжя думало подавати документи на розлучення.

У нас були величезні скандали, вже навіть вирішували: "Все, будемо розлучатися". Був момент, коли думали: "Виходу немає – розлучення". Поставили крапку і ні я, ні Роман не знали, що з цим робити. Ми вперлися одне в одного і ніби не чули. Ніби й хотіли почути, але не вдавалося,

– розповіла Кекелія.

Коли почалася війна, Віра таки виїхала з сином за кордон. Тоді вона була вагітна другою дитиною. Артистка розповіла, що відстань пішла на користь її стосункам з чоловіком. За цей час обоє багато переосмислили й зрозуміли, наскільки потрібні одне одному.

"Думаю, що нам ця відстань допомогла. Роман залишився сам, без нас. Йому також було нелегко. Я відчула, що мені не вистачає Роми. Чітко зрозуміла, що мені краще з чоловіком. Коли ми разом, відчуваю більше сили. Я потребую цього. Так само як Рома", – зізналася Віра.

У серпні Кекелія народила другого сина в Грузії. Хлопчика назвали Матвієм. Також подружжя виховує старшого сина – Івана.

Зіркові пари, які розлучилися під час війни