Батьки Віри жили в Харкові. Разом з ними та старшим сином Іваном два місяці тому співачка виїхала в Тбілісі. Сім'я втікала від війни, а також зіркова матуся хотіла, щоб син народився у безпеці.

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Віра Кекелія розповіла про пологи в Грузії Зіркова матуся розповіла, що до народження дітей в Грузії ставляться дуже відповідально. Її досвід пологів в цій країні був дуже позитивним. Сподобалось ставлення лікарів і всієї бригади, яка була присутня на пологах. Зараз Матвію вже 2 місяці, Віра готова повертатися додому, але виникли проблеми з оформленням документів. Реєстрували новонародженого сина Віри через приватний пологовий, їй потрібно було забрати документи в місцевій юстиції, перекласти на англійську і завірити нотаріусом. Та найскладніше – отримати документи в українському посольстві.