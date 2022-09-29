Батьки Віри жили в Харкові. Разом з ними та старшим сином Іваном два місяці тому співачка виїхала в Тбілісі. Сім'я втікала від війни, а також зіркова матуся хотіла, щоб син народився у безпеці.
Дивіться також Андрій Бєдняков прилетів у США і зробив сюрприз доньці: відео, від якого розревілася Юлія Саніна
Віра Кекелія розповіла про пологи в Грузії
Зіркова матуся розповіла, що до народження дітей в Грузії ставляться дуже відповідально. Її досвід пологів в цій країні був дуже позитивним. Сподобалось ставлення лікарів і всієї бригади, яка була присутня на пологах.
Зараз Матвію вже 2 місяці, Віра готова повертатися додому, але виникли проблеми з оформленням документів. Реєстрували новонародженого сина Віри через приватний пологовий, їй потрібно було забрати документи в місцевій юстиції, перекласти на англійську і завірити нотаріусом. Та найскладніше – отримати документи в українському посольстві.
Коли я прийшла до посольства України в Грузії, мені потрібно було підтвердити, що Матвій громадянин України, народжений в Грузії. І ось цей документ ми чекали місяць в Грузії. Після цього можна ставати в чергу на отримання паспорта, але наразі ця черга вже закрита до грудня цього року,
– розповіла Кекелія.
Віра не хоче кілька місяців чекати на отримання паспорта для Матвія, тому обрала простіший варіант – внесла дані новонародженого сина у свій паспорт. Але у такому випадку повернення додому буде складнішим.
Зіркові батьки, які виїхали з дітьми за кордон
- Оля Полякова на початку війни виїхала з доньками у Францію. Тепер молодша Аліса навчатиметься в елітній школі-пансіоні, а старша Марія вступила до престижного музичного університету у Великій Британії.
- Тоня Матвієнко з донькою Ніною, яка цього року пішла у перший клас, живе у Великій Британії. Вони мріють про повернення додому.
- Джамала вивезла синів у Туреччину, зараз вони живуть з її сестрою. Артистка бере участь у польських "Танцях з зірками", тому рідко бачиться з синами. Нещодавно первісток співачки – Емір побував на її репетиції.