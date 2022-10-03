Український актор і учасник "Танців з зірками" Костянтин Войтенко розлучився з дружиною Валентиною. Про це танцівниця повідомила в соціальних мережах. Сам чоловік ще не коментував розрив шлюбу.
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Костя Войтенко розлучився з дружиною
В інстаграмі Валентина Марініна повідомила, що повертає своє дівоче прізвище. Вона лаконічно пояснила, що сталося.
Ера життя Валентини Войтенко добігла кінця. Час прощатися. Я більше не дружина Кості. І не хочу носити його прізвище. Напевно, це останній з етапів від'єднання, яких вже відбулося чимало. Зустрічайте та запам'ятовуйте, Валентину Марініну. Хвилююче,
– розповіла танцівниця.
"Мені завжди подобалося моє прізвище, так само як і мої кучері. Повертаю з ним собі свою унікальність та себе. Силу та захист роду свого батька. Свою ідентичність. Та розпочинаю новий свій етап. Враховуючи весь цінний набутий досвід. Прошу, не загубіть мене. Хоча, якщо я для вас важлива, це навряд чи станеться", – додала вона.
Валентина Марініна / Фото з інстаграму Валентини
Що відомо про стосунки колишнього подружжя
- Костянтин і Валентина одружилися у 2015 році. Наступного року в них народилась донька Емілія.
- Під час участі Войтенка в "Танцях з зірками" розкрились деталі про їхнє особисте життя. Актор заявив, що посварився з дружиною через шоу. Тоді він також зізнався, що подружжя роз'їхалося.
- За кілька тижнів Валентина заявила, що на "Танцях" брешуть про їхній конфлікт. Пара нібито розсварилась задовго до старту проєкту, а їхні стосунки були токсичними вже давно.
- Вже наприкінці шоу актор розповів, що пару розлучила нечесність від самого початку. "Коли ти додумуєш за людину, що вона може бути ось такою, коли ти не приймаєш її такою, яка вона є, хочеш переробити її". Також він казав, що помирився з дружиною і більше не розкриватиме жодних деталей особистого життя. Схоже, подружжя так і не змогло примиритися.