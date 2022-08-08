Ім'я малюка Віра Кекелія не розсекретила, але фотосесію з ним влаштувала. Вона навіть трохи засвітила його обличчя.

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Віра Кекелія народила сина

От ми і зустрілися. Ще один красивий і мужній чоловік приєднався до нашої сім'ї,

– оголосила Віра Кекелія.

"Дякую всесвіту, що я вдруге стала щасливою мамою. Дякую всесвіту, що я маю сім'ю, в якій всі живі і здорові. Дякую всесвіту, що я маю неймовірних друзів і подругу, яка постійно на зв'язку і яка якимось чином, знаходячись за декілька тисяч кілометрів від нас, все одно зробила пам'ятні знімки. Люблю і обожнюю", – додала співачка у підписі.

Подруга, про яку написала Віра Кекелія, – її колега з "Жіночого кварталу" Марта Адамчук. Цікаво, що зараз вона в Києві, тож, ймовірно, народжувала співачка не в Україні.

Віра Кекелія з новонародженим сином / Фото з інстаграму зірки "Жіночого кварталу"

До речі, перший син Віри Кекелії Іван народився у травні 2020 року – через три роки після весілля зі співаком Романом Дудою. Про другу вагітність вона оголосила у День матері, 8 травня.

Нагадаємо, у піаніста Євгена Хмари теж нещодавно народився син. У 34 роки він став багатодітним батьком. Його дружина Дар'я Ковтун, на відміну від Віри Кекелії, народжувала в Україні.