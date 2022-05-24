"Вип'ємо, коли повернуся": лідер "Бумбоксу" Андрій Хливнюк поїхав на Схід

Фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк взявся за зброю у перші дні війни. Він служив у оперативній групі з ветеранів війни, а днями відправився на Схід. Про це заявив не сам музикант, а його знайомий-журналіст Юрій Кошмарченко.

Лише днями 42-річний Андрій Хливнюк публікував запальні танці на службі в теробороні Києва, а вже зараз – на Сході України, де точаться важкі бої.

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Андрій Хливнюк поїхав на Схід України

Про крайню зустріч з лідером "Бумбоксу" розповів журналіст Юрій Кошмарченко. Вони бачилися в Києві, коли Хливнюк шукав безалкогольне пиво й "беззлобно скаржився", що його немає в магазині поруч. Тоді чоловік поставив собі за мету знайти для зіркового захисника те пиво. Однак він уже був у дорозі на Схід.

Оббігав магазини навколо, знайшов, накупив, пишу йому, щоб вийшов і забрав. А він такий скромно: "Дякую, вип'ємо, коли повернуся зі Сходу",

– пригадав Юрій Кошмарченко.

"Так я свою головну місію виконав і одночасно не виконав", – додав журналіст.

Головне про службу лідера "Бумбоксу"

До лав тероборони Києва Хливнюк вступив у другий день війни, 25 лютого. Він служив у складі оперативної групи з ветеранів війни, яка підсилювала патрульну поліцію столиці.

"Це моя країна, тут мої діти. Тут моє. Його силою забирати не можна. Та й не силою теж не можна", – відповідав музикант, коли його питали, чому взявся за зброю.

У перші дні війни він заспівав "Ой, у лузі червона калина" посеред Софійської площі й перетворив гімн січових стрільців на народний.

26 березня Андрій Хливнюк потрапив під мінометний обстріл окупантів, осколок влучив йому у праву щоку, під око.

У лікарні співак провів кілька днів і навіть встиг поспілкуватися з зіркою рок-гурту Pink Floyd – британцем Девідом Гілмором.

На початку квітня музикант уже був у строю, повернувся в тероборону Києва після поранення.

Андрій Хливнюк – не єдиний зірковий військовий, який зараз на фронті. На Харківщині служить його колега з гурту "Антитіла" Тарас Тополя

Повний текст публікації Юрія Кошмарченка: