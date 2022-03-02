Фронтмен "Бумбоксу" зізнався, що не став би обороняти Київ, якби ніколи раніше не тримав у руках зброю. Зараз він у складі оперативної групи з ветеранів війни, яка підсилює патрульну поліцію столиці. У "повноцінній чоті" він нібито для того, щоб російські окупанти не відібрали його.

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Що значить: "Чому я прийняв таке рішенні?" Ти жартуєш? Це моя країна, тут мої діти. Тут моє. Його силою забирати не можна. Та й не силою теж не можна,

– відповів Андрій Хливнюк.

Разом з тим співак розповів, що армія і гвардія працюють так, що їм роботи не залишається. Однак усіх тих, хто не вступив до тероборони, він просить не шастати без причини й допомагати на місцях.

"Якщо ви не вмієте користуватися зброєю, допоможіть близьким, рідним, тим, хто навколо вас, може є самотні літні люди. Будь ласка, залишайтеся вдома під час комендантської години, не шастайте. Йде війна, допоможіть тому, кому можете. Не обов'язково стояти на блокпосту з кулеметом, якщо ви не вмієте ним користуватися. Давайте кожен робити свою справу на місцях. Будь ласка, підтримуймо порядок, зберігаймо спокій", – закликає лідер "Бумбоксу".

Зазначимо, що Андрій Хливнюк не єдиний зірковий чоловік, який приєднався до лав тероборони. За наше мирне небо борються всі – від музикантів до гумористів:

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