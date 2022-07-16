"Ненажерливі вбивці": Потап написав емоційний вірш після обстрілу Вінниці

Український репер Потап емоційно відреагував на обстріл Вінниці. Він написав щемливий вірш і прочитав його на відео.

Український репер Потап відреагував на обстріл Вінниці щемливим віршем. Він опублікував відео на сторінці в інстаграмі.

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Потап прочитав вірш про Вінницю

Артист показався на чорно-білому відео. В емоційному вірші він згадав про міста України, які зазнали обстрілів та руйнувань через російське вторгнення. Також Потап назвав злочинцями всіх, хто причетний до ракетного удару по Вінниці.

, також репер показав себе на відео після хвороби. Близько місяця тому йому защемило лицьовий нерв , через що він не міг розмовляти та виступати на благодійних концертах.

Виконавець не згадав усі міста, тож запропонував написати про них фанам у коментарях: "Я хочу підтримати всі міста, які я не назвав у цьому вірші: Миколаїв, Кременчук, Краматорськ, додайте своє місто в коментарях".

Потап написав вірш про Вінницю: дивіться відео

Як же жити нам

Куди дітися?

Ірпінь, Буча, тепер Вінниця

Ненажерливі

Вбивці ви

Одеса, Харків тепер Вінниця

Мама молода

І мале дитя

Херсон Маріуполь, тепер Вінниця

Клята ця війна

І нема кінця

Київ, Донецьк, тепер Вінниця

Я питаю долю

Я спитаю творця

За що Україна і Вінниця

Віддають себе

Віддають життя

А вони плетуть нісенітниці

І хтось дивиться

Комусь віриться

Що летіли Калібри по Вінниці

По воєнних лиш базах

Злочинці всі

Всі хто кров'ю вмив землю

У Вінниці!

Реакції зірок на жахливий обстріл Вінниці