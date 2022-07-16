Український репер Потап відреагував на обстріл Вінниці щемливим віршем. Він опублікував відео на сторінці в інстаграмі.

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Потап прочитав вірш про Вінницю

Артист показався на чорно-білому відео. В емоційному вірші він згадав про міста України, які зазнали обстрілів та руйнувань через російське вторгнення. Також Потап назвав злочинцями всіх, хто причетний до ракетного удару по Вінниці.

Додамо, також репер показав себе на відео після хвороби. Близько місяця тому йому защемило лицьовий нерв, через що він не міг розмовляти та виступати на благодійних концертах.

Виконавець не згадав усі міста, тож запропонував написати про них фанам у коментарях: "Я хочу підтримати всі міста, які я не назвав у цьому вірші: Миколаїв, Кременчук, Краматорськ, додайте своє місто в коментарях".

Потап написав вірш про Вінницю: дивіться відео

Як же жити нам

Куди дітися?

Ірпінь, Буча, тепер Вінниця

Ненажерливі

Вбивці ви

Одеса, Харків тепер Вінниця

Мама молода

І мале дитя

Херсон Маріуполь, тепер Вінниця

Клята ця війна

І нема кінця

Київ, Донецьк, тепер Вінниця

Я питаю долю

Я спитаю творця

За що Україна і Вінниця

Віддають себе

Віддають життя

А вони плетуть нісенітниці

І хтось дивиться

Комусь віриться

Що летіли Калібри по Вінниці

По воєнних лиш базах

Злочинці всі

Всі хто кров'ю вмив землю

У Вінниці!

Реакції зірок на жахливий обстріл Вінниці