Украинский рэпер Потап отреагировал на обстрел Винницы щемящим стихом. Он опубликовал видео на странице в инстаграмме.
К слову Американская диджейка призвала вооружить Украину и сожгла портрет путина на видео
Потап прочитал стихотворение о Виннице
Артист показался на черно-белом видео. В эмоциональном стихотворении он упомянул о городах Украины, подвергшихся обстрелам и разрушениям из-за российского вторжения. Также Потап назвал преступниками всех, кто причастен к ракетному удару по Виннице.
Исполнитель не упомянул о всех городах, поэтому предложил написать о них фанам в комментариях: "Я хочу поддержать все города, которые я не назвал в этом стихотворении: Николаев, Кременчуг, Краматорск, добавьте свой город в комментариях".
Потап написал стихотворение о Виннице: смотрите видео
Як же жити нам
Куди дітися?
Ірпінь, Буча, тепер Вінниця
Ненажерливі
Вбивці ви
Одеса, Харків тепер Вінниця
Мама молода
І мале дитя
Херсон Маріуполь, тепер Вінниця
Клята ця війна
І нема кінця
Київ, Донецьк, тепер Вінниця
Я питаю долю
Я спитаю творця
За що Україна і Вінниця
Віддають себе
Віддають життя
А вони плетуть нісенітниці
І хтось дивиться
Комусь віриться
Що летіли Калібри по Вінниці
По воєнних лиш базах
Злочинці всі
Всі хто кров'ю вмив землю
У Вінниці!
Реакции звезд на ужасный обстрел Винницы
- София Ротару впервые за долгое время отреагировала на военные преступления россии и показала жуткие фото разрушений города.
- Катя Осадчая показала фото погибшей девочки и эмоционально напомнила миру о войне, которая продолжается. Также она призвала закрыть небо.
- Олег Скрипка рассказал, что был в Виннице в день обстрела – от возможности погибнуть спасло 10 минут.