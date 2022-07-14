14 липня російські загарбники завдали удару по мирному об'єкту у центрі Вінниці. На трагедію відреагували українські зірки, зокрема Катя Осадча.

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Катя Осадча про удар по Вінниці

Телеведуча опублікувала фото загиблої дівчинки та прокоментувала тезу про те, що світ начебто втомився від війни.

У світі втомилися від війни? В Європі все менше хочуть говорити про трагедії в Україні? Це фото для вас і для росіян, що вважають нашу країну суцільною постановкою,

– написала Катя Осадча.

Зірка закликала країни світу нарешті визнати росію країною-терористом, а також закрити небо над Україною.

"Страшне фото, а ще за пів години до цього мама котила візочок, розмовляла з дворічною донькою і планувала день, саме день, далі ми вже давно не плануємо…Просто уявіть, вони йшли центром міста, мирного міста. Це терористична атака. Ми закликаємо світ визнати росію терористичною країною і закрити небо над Україною".

Увага! Не рекомендуємо фото до перегляду чутливим і неповнолітнім

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