У країнах Європи досі продовжуються благодійні концерти на підтримку України. Днями такий захід відбувся в Мадриді.

Дивіться також Монатік зізнався, скільки особистих грошей віддав на благодійність за час війни

Потап не виступив на концерті через хворобу

У Мадриді пройшов концерт, на якому виступив "Квартал 95", Настя Каменських, Монатік, Тіна Кароль, Pianoboy та інші зірки. На заході також був Потап, але через хворобу він не зміг заспівати на сцені. Тож він відправився до людей та збирав кошти на підтримку України в картонну коробку.

Не дивлячись на те, що застудив нерв на обличчі й не міг видати 1000% як виконавець – не розгубився! І вийшов збирати кошти для України прямо до людей! Окрім цифрових донатів співвітчизники віддали сьогодні 10000 євро які я назбирав у картонну коробочку з нашим прапором,

– розповів Потап.

Репер зізнався, що був задоволений можливістю хоча б таким способом підтримати людей.

"Для мене це було надважливо, не сказавши ні слова на сцені, зробити те, що повинен робити український артист сьогодні – підтримати наших людей морально і передати все до цента на допомогу Україні, побачити рідні очі й з кожним зробити фото! Майже з кожним! хто не встиг сьогодні, обов'язково побачимось ще!" – поділився артист.

Потап показав відео з концерту: дивіться відео

У коментарях Потапа підтримують шанувальники та бажають швидкого одужання. Серед побажань є й коментар Джамали.