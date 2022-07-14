У четвер, 14 липня, Олег Скрипка був у Вінниці. У місто він приїхав з благодійним концертом, який мав би відбутись о 19:00 в одному з місцевих пабів. Вдень артист хотів виступити для військових і близько 11:00 призначив зустріч з організатором заходу – у тому місці, куди влучили російські ракети "Калібр".
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Як Олег Скрипка дивом врятувався у Вінниці
Сьогодні мав відбутися наш концерт на підтримку України в місті Вінниця. Ми мали намір відвідати військових, як це відбувається в кожному місті, в яке ми приїжджаємо з благодійними концертами. Ми мали зустріч з організаторами заходу в місці попадання ракети, нас врятувало 10 хвилин часу,
– шокував Олег Скрипка.
"Поки ворог бреше про ліквідацію ще однієї воєнної бази, ми бачимо на власні очі реальність їх "рятівної спецоперації" – 20 загиблих та 90 поранених. Ракетні удари рашистів по Вінниці влучили у паркувальний майданчик поблизу Будинку побуту "Ювілейний" та частково зруйнували медично-діагностичний центр", – наголосив лідер гурту "Воплі Відоплясова".
"Світла пам'ять всім загиблим. Не забудемо, ніколи", – завершив музикант.
У Вінниці загинув учасник команди ROXOLANA
- На вечір 14 липня в ROXOLANA та LAUD теж був запланований благодійний концерт у рамках туру "Тримайся". Він мав би відбутися в центрі Вінниці.
- Частина членів команди співачки перебувала на місці трагедії, коли стався ракетний удар. Двоє музикантів – Євген та Андрій – отримали осколкові поранення. За їхні життя боролися лікарі.
- На жаль, невдовзі стало відомо, що звукорежисер Євген Коваленко помер від поранень, несумісних із життям.