У четвер, 14 липня, Олег Скрипка був у Вінниці. У місто він приїхав з благодійним концертом, який мав би відбутись о 19:00 в одному з місцевих пабів. Вдень артист хотів виступити для військових і близько 11:00 призначив зустріч з організатором заходу – у тому місці, куди влучили російські ракети "Калібр".

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Як Олег Скрипка дивом врятувався у Вінниці

Сьогодні мав відбутися наш концерт на підтримку України в місті Вінниця. Ми мали намір відвідати військових, як це відбувається в кожному місті, в яке ми приїжджаємо з благодійними концертами. Ми мали зустріч з організаторами заходу в місці попадання ракети, нас врятувало 10 хвилин часу,

– шокував Олег Скрипка.

"Поки ворог бреше про ліквідацію ще однієї воєнної бази, ми бачимо на власні очі реальність їх "рятівної спецоперації" – 20 загиблих та 90 поранених. Ракетні удари рашистів по Вінниці влучили у паркувальний майданчик поблизу Будинку побуту "Ювілейний" та частково зруйнували медично-діагностичний центр", – наголосив лідер гурту "Воплі Відоплясова".

Увага! Станом на 19:00 відомо про 22 загиблих, троє з яких – діти. За медичною допомогою звернулися понад 100 осіб: 64 – госпіталізували, 34 – у важкому стані. Зниклими безвісти вважаються 42 вінничан. Розбір завалів триває.

"Світла пам'ять всім загиблим. Не забудемо, ніколи", – завершив музикант.

У Вінниці загинув учасник команди ROXOLANA

На вечір 14 липня в ROXOLANA та LAUD теж був запланований благодійний концерт у рамках туру "Тримайся". Він мав би відбутися в центрі Вінниці.

Частина членів команди співачки перебувала на місці трагедії, коли стався ракетний удар. Двоє музикантів – Євген та Андрій – отримали осколкові поранення. За їхні життя боролися лікарі.

На жаль, невдовзі стало відомо, що звукорежисер Євген Коваленко помер від поранень, несумісних із життям.

Важливо! Через ракетний удар по Вінниці постраждали двоє членів команди Олі Цибульської. Її звукорежисер та оператор світла перебувають у лікарні.