Він усміхався, – MELOVIN зізнався, як батько відреагував на його камінг-аут

У липні, на відкритті фестивалю Atlas Weekend, епатажний MELOVIN здійснив камінг-аут і розповів світу про свою бісексуальність. Про його орієнтацію батько зізнався з телевізора. Як він відреагував на одкровення зіркового сина, дізнавайтесь нижче.

Якщо мамі Валентині MELOVIN (справжнє ім'я – Костянтин Бочаров) зізнавався у бісексуальності, то від батька Миколи приховував правду. Про те, що сину подобаються як дівчата, так і хлопці, чоловік дізнався разом з багатотисячною аудиторією.

Варто знати Сиділи, плакали, – MELOVIN розповів, як зізнався матері про свою бісексуальність

"Тато дізнався по факту, після тріумфального моменту – камінг-ауту", – пояснив співак.

За кілька днів після зухвалого перформансу на Atlas Weekend MELOVIN разом з командою поїхав у рідну Одесу до батьків. На диво, Микола Бочаров нічого не запитав про камінг-аут сина. Ймовірно, усе завдяки друзям, які опинились у потрібному місці в потрібний час.

У мене тато дипломат. Він нічого не запитав, взагалі. Як кажуть друзі, я їх використав. Поки вони розповідали татові, що це нормально, я сидів і сьорбав вино,

– пригадав MELOVIN.

"Він усміхався, сказав: "Ну, так то й так. Я пішов спати", – додав артист.

MELOVIN з батьками після перемоги в "Х-факторі" / Фото СТБ

Камінг-аут MELOVIN: головне

Про свою бісексуальність співак оголосив на головній сцені Atlas Weekend, поцілувавши спочатку дівчину, а потім – хлопця.

Як згодом розповів учасник Євробачення-2018, у хлопця він закохався у 13 років. Ним був шкільний друг MELOVIN. Тому, на думку зірки, бісексуалом від був від народження.

Після провокативного камінг-ауту співак отримував погрози від хейтерів, які писали "я тебе поріжу", а охоронці відмовлялись з ним працювати.

Лише днями MELOVIN заявив, що 6 років зустрічався з хлопцем. Його ім'я знаменитість не розсекретив, однак пояснив, що стосунки закінчились через кризу.

в одному з інтерв'ю співак запевняв, що батьки "абсолютно нормально" відреагували на його камінг-аут. Вони нібито переймались, як пояснювати друзям сміливу заяву сина, але артист порадив рідним направляти всіх до нього.