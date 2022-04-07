Він був у стосунках з Регіною Тодоренко, – Коля Сєрга розповів про друга, якого вбили в Бучі
Джерело:ютуб-канал "Популярная политика"
Коля Сєрга з тревел-шоу "Орел і решка" втратив друга. Його вбили в Бучі, коли 18 березня він вийшов з бомбосховища. Як зізнався ведучий, з загиблим хлопцем колись зустрічалася Регіна Тодоренко, яка досі підло мовчить про війну.
Про смерть друга Аліка 33-річний Коля Сєрга дізнався у четвер, 7 квітня, лише через три тижні після його смерті. Як написав зірці знайомий, його тіло знайшли під час зачистки Бучі.
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Друг Колі Сєрги загинув у Бучі
Алік загинув у Бучі, був застрелений у потилицю. Він не був воєнним. Вийшов з бомбосховища 18 березня і більше не повернувся. Зараз у процесі звільнення Бучі, пошуку загиблих знайшли, зокрема, і його труп,
– розповів Коля Сєрга.
Зараз він обороняє Одесу у складі Збройних сил України, тож намагається не падати духом. Однак новини про трагічну смерть близьких вибивають його з колії. Ще більше Колю Сєргу дратують мовчуни з України, які вдають, що нічого не помічають. Зокрема Регіна Тодоренко, в якої був роман з загиблим Аліком.
Сьогоднішня новина з Аліком… Він був колись у романтичних стосунках з Регіною Тодоренко. І мене це добило, ігнор, що триває,
– емоційно висловився ведучий.
"Я хочу, щоб люди боролися, говорили правду. Щоб блогери, які мають довіру, розплющували очі. Регіна Тодоренко, в якої охоплення 7 мільйонів людей. Коли вони дивляться на Регіну, яка з Одеси, і вона ніяк не коментує, отже, вони починають менш серйозно ставитися до того, що відбувається тут", – висловився Коля Сєрга.Нагадаємо, раніше Коля Сєрга припускав, що коли Україна переможе, Регіна Тодоренко знову "перевзується" у синьо-жовтий. Однак, на його думку, "просто з рук нікому нічого не зійде".
Чому Регіна Тодоренко мовчить про війну
- Після визнання Путіним бойовиків на Донбасі зіркова одеситка виступила "за мир у всьому світі". Вона опублікувала сімейне фото з українським і російським прапорами і думала, що вийде відмовчатися.
- Лише на 36-й день війни Регіна Тодоренко врешті-решт пояснила, чому мовчить про війну в рідній Україні. Як з'ясувалося, на цю тему вона наклала вето, бо їм з чоловіком-росіянином Владом Топаловим "важко дійти консенсусу, позиції не у всьому збігаються".