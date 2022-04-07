Фоловери Андрія Бєднякова з Росії жорстко відреагували на трагічну смерть його мами. Одна користувачка інстаграму вважає, що цю втрату він заслужив, тоді як інша переконана – війна в Україні й блокада Маріуполя тут ні до чого.
Важливо Мама Андрія Бєднякова померла у Маріуполі: "Навіть не зможу з нею попрощатися"
Цинічна реакція росіян на смерть мами Андрія Бєднякова
- "Ну що, Андрійку, покарав тебе Бог" (смайлик з посмішкою);
- "Відповідь на перше питання ти виклав. Мама була в комі, тому не виходила на зв'язок, а сестра не хотіла тебе засмучувати. Яка хвороба була в мами? До чого тут Росія?"
Просто відкрив інстаграм. Я хочу, щоб побудували величезну стіну. Щоб навіть не знати цих людей. Скільки потрібно мати мізків? Дайте мені відповідь,
– емоційно написав Андрій Бєдняков.
Зауважимо, що після цього "вкиду" росіян ведучий закрив коментарі під дописом про смерть мами.
Скриншот з інстаграму Андрія Бєднякова
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